Hanoi (VNA) - La région du delta du Mékong, avec ses 13 villes et provinces, a un rôle important dans le développement du pays. Cependant, à l'heure actuelle, le développement de la main-d'œuvre, en particulier de haute qualité, facteur essentiel du développement durable, se heurte à de nombreuses difficultés, qui doivent être résolues par de nombreuses solutions et stratégies.

Photo d'illustration : VNA

Afin de développer des ressources humaines de qualité au service du développement socio-économique du delta du Mékong, les experts estiment qu'il faudrait avoir une stratégie d'organisation de la formation et se concentrer sur les ressources humaines dans les secteurs économiques clés du delta, et donner des politiques pour attirer les talents.

Mme Tieu Yen Trinh, directrice générale de la compagnie Talentnet - une entreprise opérant dans le domaine de la main-d'œuvre - a proposé de développer des ressources humaines de haute qualité, faciliter le développement durable du delta, de connecter les villes et provinces de la région, d'identifier les disciplines de formation clés.

Selon Mme Tieu Yen Trinh, les localités et les établissements de formation doivent se coordonner étroitement avec les entreprises.

Le directeur adjoint du service de l'Agriculture et du Développement rural de la ville de Can Tho, Tran Thai Nghiem, a fait savoir qu'actuellement, la production agricole dans le delta du Mékong est associée à trois questions que sont le changement climatique, le changement du marché et les changements des tendances de consommation.

Par conséquent, la formation des ressources humaines dans le secteur agricole devraient viser à les doter de connaissances et de compétences adaptées à ces facteurs d'évolution, contribuant ainsi efficacement au développement de la région Sud. - VNA