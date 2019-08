Canberra (VNA) – Le Vietnam et l’Australie continueront de développer leurs relations à l’occasion de la prochaine visite officielle au Vietnam du Premier ministre australien Scott Morrison, prévue du 22 au 24 août.

C’est ce qu’a déclaré l’ambassadeur du Vietnam en Australie, Ngo Huong Nam, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), concernant cette visite et les relations bilatérales.

Selon l’ambassadeur vietnamien, cette visite, qui interviendra peu après la réélection de Scott Morrison au poste de Premier ministre en mai 2019, témoignera de l’importance que l’Australie accorde à ses relations avec le Vietnam.

Soulignant les énormes potentiels de la coopération économique bilatérale, Ngo Huong Nam a indiqué que le Vietnam s’efforçait de devenir l’un des 10 plus grands partenaires commerciaux de l’Australie et vice versa.

La coopération économique, qui est un pilier du partenariat stratégique, continuera de se développer, a-t-il affirmé, ajoutant que l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP), dont les deux pays sont membres, donnerait un nouvel élan à leurs échanges commerciaux.

Outre l’économie, la prochaine visite du Premier ministre australien permettra d’approfondir les relations bilatérales dans les sciences et technologies, la sécurité énergétique, l’environnement, la lutte contre la criminalité transnationale…

Passant en revue les avancées des relations vietnamo-australiennes depuis l’établissement du partenariat stratégique en mars 2018, l’ambassadeur Ngo Huong Nam a indiqué que la confiance mutuelle avait augmenté à travers de nombreuses rencontres et visites de tous niveaux.

Sur le plan économique, les échanges commerciaux bilatéraux se sont chiffrés l’année dernière à près de 7 milliards de dollars, et à plus de 3,2 milliards de dollars au premier semestre 2019 (+8% en variation annuelle).

L’Australie est actuellement le 19e investisseur étranger au Vietnam, avec un capital total de plus de 1,9 milliard de dollars. Des entreprises privées vietnamiennes ont commencé à lancer des projets d’investissement en Australie, dont VinGroup, TH Group et VietJet.

Dans la sécurité et la défense, l’ambassadeur vietnamien a rappelé la signature de la Déclaration sur la vision commune en 2018, les aides australiennes pour le Vietnam dans la formation et l’entraînement, l’entraide dans la recherche des soldats portés disparus pendant les années de guerre, outre le Dialogue annuel de sécurité de niveau vice-ministériel dont la première réunion avait eu lieu en novembre 2018.

S’agissant des aides publiques au développement (APD), le diplomate vietnamien a indiqué que ces fonds australiens avaient activement contribué à la réforme économique et à la formation de ressources humaines au Vietnam. « Le pont Cao Lanh sur la rivière Tien, construit avec des APD australiennes, est un symbole de la coopération dans ce domaine », a-t-il souligné.

Les relations bilatérales dans d’autres domaines, dont les sciences et technologies, l’agriculture, l’éducation et le tourisme, ont abouti à des résultats encourageants. Actuellement, environ 30.000 jeunes Vietnamiens suivent des cursus en Australie et un millier d’étudiants australiens participent à des programmes d’échange au Vietnam. En 2018, près de 420.000 Australiens ont visité le Vietnam.

La coopération bilatérale au sein des forums multilatéraux s’avère aussi de plus en plus efficace, notamment au sein du Forum régional de l’ASEAN (ARF), du Sommet d’Asie de l’Est (EAS), du forum de Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et du Dialogue Asie-Europe (ASEM)…

L’ambassadeur Ngo Huong Nam s’est enfin déclaré convaincu que la confiance politique mutuelle et la coopération économique seraient des bases solides pour l’épanouissement du partenariat stratégique entre les deux nations. -VNA