Tran Quoc Vuong (droite), permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, et Thomas Vallely, directeur du “Vietnam Program” à l’Université Harvard. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Tran Quoc Vuong, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, a reçu le 8 janvier à Hanoï Thomas Vallely, directeur du “Vietnam Program” à l’Université Harvard, en visite au Vietnam.



Thomas Vallely, également vétéran américain de la guerre au Vietnam, ancien membre de la Chambre des représentants des Etats-Unis, s’est déclaré impressionné par les réalisations socio-économiques du Vietnam et par son rôle croissant dans la région et dans le monde. Selon lui, ces résultats positifs sont dus aux justes politiques du Parti communiste du Vietnam dans le processus de Renouveau.



Thomas Vallely, qui avaient eu des contributions actives à la normalisation et au développement des relations entre les Etats-Unis et le Vietnam, a également exprimé sa satisfaction devant les avancées de la coopération vietnamo-américaine en divers secteurs tels que l’éducation et la formation. Il s’est engagé à continuer à soutenir les projets communs entre les deux pays dans l’éducation et la formation dans les temps à venir.



Appréciant les contributions de Thomas Vallely aux relations bilatérales, Tran Quoc Vuong a reconnu ses idées constructives sur les politiques de développement du Vietnam. Il a demandé à Thomas Vallely et aux spécialistes à l’Université Harvard de continuer à apporter leurs parts au développement de la coopération vietnamo-américaine dans l’éducation et, plus généralement, aux relations bilatérales. -VNA