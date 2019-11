Le professeur associé-docteur Nguyen Xuan Hung (centre) est l'un des scientifiques vietnamiens les plus influents dans le monde. Photo: Internet



Hanoï (VNA) – Le professeur-docteur Bui Tien Dieu et le professeur associé-docteur Nguyen Xuan Hung sont deux des 6.216 chercheurs nommés Chercheurs Hautement Cités (Highly Cited Researchers) en 2019 par Clarivate Analytics.

Ce cabinet d’étude et de conseil pour l’information scientifique identifie les chercheurs les plus influents en se fondant sur le nombre de publications figurant dans le « top 1% » des articles ayant reçu le plus de citations au cours des 10 dernières années sur le Web of Science.

Spécialisé en informatique, Nguyen Xuan Hung, dont l’établissement principal à l’Université médicale chinoise (Taïwan) et l’affiliation secondaire à l’Université des technologies de Ho Chi Minh-Ville, est l’auteur de 167 articles scientifiques qui ont été cités 7.600 fois.

Spécialisé en géomatique, Bui Tien Dieu, dont l’établissement principal à l’Université du Sud-Est de la Norvège et l’affiliation secondaire à l’Université Ton Duc Thang au Vietnam, est l’auteur de 171 articles scientifiques qui ont été cités 3.800 fois.

Cette année, les États-Unis demeurent le pays ayant le plus de chercheurs figurant sur la liste des Chercheurs Hautement Cités en 2019, avec 2.737 personnes, suivis de la Chine avec 636, soit une hausse de 154 personnes par rapport à 2018. -VNA