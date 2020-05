Hanoï (VNA) – Les ingénieurs logiciels Nguyen Ngoc Tam et Nguyen Nho sont devenus les premiers Vietnamiens à obtenir le « TensorFlow Developer Certificate » de Google concernant le secteur de l’intelligence artificielle.Ils figurent parmi les 84 personnes ayant obtenu à ce jour ce certificat lié à la maîtrise de l'utilisation de TensorFlow pour résoudre les problèmes d'apprentissage profond (Deep Learning) et d’apprentissage automatique (Machine Learning).Nguyen Ngoc Tam et Nguyen Nho travaillent pour FPT Software. Selon un représentant de cette société vietnamienne, le TensorFlow Developper Certificate est un certificat important aidant les ingénieurs à développer des projets sur l’intelligence artificielle, plus particulièrement, l’apprentissage automatique. Tout nouveau, l’examen ne s’avère pas du tout facile.TensorFlow est une bibliothèque open source de Machine Learning, créée par Google, permettant de développer et d’exécuter des applications de Machine Learning et de Deep Learning. Il s’agit d’une boîte à outils permettant de résoudre des problèmes mathématiques extrêmement complexes avec aisance. Elle permet aux chercheurs de développer des architectures d’apprentissage expérimentales et de les transformer en logiciels.-VNA