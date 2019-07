Le docteur Nguyen Thanh Liem (1er à gauche, en haut), un des 100 meilleurs scientifiques asiatiques. Photo: capture d'écran

Singapour (VNA)- Deux scientifiques vietnamiens sont honorés dans la liste des 100 meilleurs scientifiques asiatiques, publiée récemment par le magazine scientifique et technologique en anglais basé à Singapour Asian Scientist.

Il s’agit du professeur-docteur, médecin du peuple, Nguyen Thanh Liem, ancien directeur de l’Hôpital central de pédiatrie et la doctoresse Nguyen Thi Hiep, enseignante à l'Université internationale, relevant de l’Université nationale de Ho Chi Minh-Ville.

Le professeur-docteur, médecin du peuple, Nguyen Thanh Liem, ancien directeur de l’Hôpital central de pédiatrie est considéré comme le médecin aux mains d’or de la chirurgie endoscopique en pédiatrie du Vietnam. Actuellement, il est le directeur de l'Institut de recherche sur les technologies des cellules souches et des gènes de Vinmec de l'Hôpital international de Vinmec.

Il est le premier vietnamien à pratiquer la chirurgie endoscopique en pédiatrie au Vietnam en 1997. Ce professeur a inventé 9 techniques nouvelles pour les appliquer avec succès dans la chirurgie endoscopique en pédiatrie. Pour l’heure, il a réalisé plus de 500 cas d’opérations de ce type.

En 2014, avec ses collègues, le professeur Nguyen Thanh Liem a démarré des recherches dans un domaine tout neuf au Vietnam : greffe des cellules souches. Il est aussi le pionnier vietnamien à effectuer des cas de greffe des cellules souches dans le traitement des maladies de paralysie cérébrale et l'autisme.

Vers la fin de du mois de juin dernier, la revue internationale médicale de génétique humaine Human Mutation Genetics a publié des résultats de l’ouvrage de la recherche sur des gènes des Vietnamiens, déployé par des scientifiques de l'Institut de recherche sur les technologies des cellules souches et des gènes de Vinmec, dirigé par le docteur Nguyen Thanh Liem. En plus, ce professeur s’est vu décerné le prix Nikkei Asia 2018 (23e édition) dans la catégorie « science et technologie ». Ainsi, il est le premier médecin vietnamien à avoir l’honneur de recevoir cette distinction depuis la naissance de ce prix il y a 23 ans.

Quant à la doctoresse Nguyen Thi Hiep, elle est enseignante à l'Université internationale - Université nationale de Ho Chi Minh. Elle a d’importantes contributions dans les études sur des techniques médicales et biologiques. Elle vient d’achever son ouvrage de recherche « Création d’une maroufle hémostatique, antibactérienne et capable d’accélérer la régénération des tissus".

L’an dernier, la doctoresse Nguyen Thi Hiep s’est vue décerner le prix “Jeunes talents féminins internationaux” de la Fondation L’Oréal-UNESCO (Pour les Femmes et la Science), pour son ouvrage « Le kit de premier soin du XXIème siècle » lors d’une cérémonie tenue le 21 mars 2018 à Paris.

La doctoresse Nguyen Thi Hiep (1re à gauche, en haut). Photo : capture d'écran.

Asian Scientist est un magazine singapourien diffusé en ligne depuis 2011 et sa version en papier a été diffusée depuis 2014. Chaque année, ce magazine publié la liste de 100 éminents scientifiques asiatiques en soulignant leurs réalisations dans de nombreuses disciplines scientifiques.

Pour être reconnu sur cette liste, un scientifique doit recevoir un prix national ou international en 2018 pour ses travaux de recherche.

Alternativement, il ou elle doit avoir fait une découverte scientifique significative ou avoir exercé un leadership dans les universités ou l'industrie. Le prix doit impliquer une procédure de sélection compétitive. -VNA