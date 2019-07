Hanoï (VNA) - Deux scientifiques vietnamiens figurent dans la liste des 100 meilleurs scientifiques asiatiques, publiée récemment par le magazine scientifique et technologique en anglais Asian Scientist basé à Singapour. Il s’agit du professeur-docteur, médecin du peuple, Nguyễn Thanh Liêm, directeur de l'Institut de recherche sur les technologies des cellules souches et des gènes de Vinmec, et de la doctoresse Nguyễn Thị Hiệp, enseignante à l'Université internationale, relevant de l’Université nationale de Ho Chi Minh-Ville. -VNA