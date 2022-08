Hanoi (VNA) - L’Institut central de gestion économique a proposé deux scénarios de croissance économique du Vietnam en 2022. Alors, la croissance économique du pays pourrait atteindre 6,9% en 2022.

L’Institut central de gestion économique a souligné plusieurs facteurs affectant les perspectives économiques du Vietnam au cours du second semestre de l'année, notamment la capacité à endiguer la propagation de nouveaux variants du COVID-19 et d'autres maladies, l'accomplissement des tâches du programme national de relance socio-économique et le développement et la stabilité macro-économique, la diversification des marchés à l’export.