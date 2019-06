Khanh Hoa (VNA) – Deux pilotes sont décédés vendredi 14 juin après le crash de leur avion militaire dans la commune de Suôi Tân, district de Cam Lâm, province côtière centrale de Khanh Hoa lors d’une mission d’entraînement.

Sur le site de l’accident de l’IAK-52, le 14 juin à Khanh Hoa, dans le Centre. Photo : VNA

L’IAK-52 du régiment 920 a perdu le contact avec le Centre de contrôle opérationnel à 09h35 sur le chemin du retour à l’aéroport après avoir terminé la leçon d’entraînement.Le capitaine Lê Xuân Truong, chef de peloton, de la première escadrille, du régiment 920 a été retrouvé mort dans la cabine de pilotage ; et le sergent et élève-pilote Dào Van Long est décédé sur le chemin de l’hôpital.Le ministère de la Défense a chargé les agences concernées de collaborer avec l’Armée de l’air et de défense antiaérienne du Vietnam afin d’enquêter sur la cause de l’accident, tout en réglant les conséquences et en aidant les familles des victimes. –VNA