Tokyo, 14 janvier (VNA) - Deux Japonais ont été nommés consuls généraux honoraires du Vietnam dans les villes de Nagoya et de Mie, qui se sont engagés à faire tout leur possible pour booster les relations entre le Vietnam et le Japon.

Photo : VNA



Lors d’une cérémonie tenue le 14 janvier, l'ambassadeur du Vietnam au Japon Vu Hong Nam, au nom du ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son, a remis les décisions de nomination aux deux citoyens japonais.



En conséquence, le professeur Nagato Natsume agit en tant que consul général honoraire du Vietnam à Nagoya pour le deuxième mandat. Moriyuki Taniguchi occupera le même poste à Mie dans les trois prochaines années.



S'exprimant lors de l'événement, le diplomate Vu Hong Nam a exprimé l'espoir que les consuls généraux contribueront à élargir davantage le partenariat stratégique entre le Vietnam et le Japon et fourniront une assistance aux étudiants vietnamiens au Japon et aux entreprises japonaises des deux villes pour investir au Vietnam. Lui-même s'est également engagé à offrir le meilleur soutien aux consuls généraux afin qu'ils puissent mener à bien leur mission.



Nagato Natsume est directeur de la Fondation japonaise de la fente palatine. Le médecin de 65 ans a travaillé sans relâche pour aider les enfants vietnamiens atteints de fente palatine à recevoir des chirurgies qui changent leur vie depuis 1990 et à transférer les technologies dans ce domaine aux médecins vietnamiens. En tant que consul honoraire du Vietnam à Nagoya, il a contribué à la création de l'Association d'amitié Aichi-Vietnam en avril 2018.



Il prévoit de fonder un institut de recherche au Vietnam qui se concentrera non seulement sur les études médicales mais aussi sur d'autres domaines en avril.



