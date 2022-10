Hanoi (VNA) – Le 10e Congrès de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh (UJC-HCM) de l’Armée et le 4e Congrès de l’UJC-HCM du bloc des organes centraux se dérouleront la semaine prochaine à Hanoi, ont annoncé mardi 4 octobre les organisateurs.

Le colonel Trân Viêt Nang, chef du Comité de la jeunesse de l’Armée présentant le 10e Congrès de l’UJC-HCM de l’Armée. Photo : VNA



Le 10e Congrès de l’UJC-HCM de l’Armée pour le mandat 2022-2027 auront lieu du 11 au 12 octobre en présence de 450 délégués officiels, a fait savoir à la presse le Département général de la politique de l’Armée.Il se tiendra sur le thème "La jeunesse de l’Armée loyale, courageuse, contributrice, avant-gardiste, créative, digne du titre de Soldat de l’Oncle Hô dans la nouvelle période, contribuant à l’édification et à la défence de la Patrie du Vietnam socialiste", a-t-il indiqué.Ce congrès a pour objectif de continuer à bien saisir et à mettre en œuvre les options et lignes politiques du Parti, les politiques et lois de l’Etat sur le travail à l’égard de la jeunesse, notamment la résolution du 13e Congrès national du Parti et la résolution du 11e Congrès du Comité du Parti de l’Armée, a fait savoir le colonel Trân Viêt Nang, chef du Comité de la jeunesse de l’ArméeIl devra faire le bilan du travail et des mouvements de la jeunesse de l’Armée durant le quinquennat 2017-2022, définir les orientations, objectifs et tâches pour le mandat 2022-2027, décerner des récompenses d’émulation et lancer un mouvement d’émulation en 2022-2027.Le succès du 10e Congrès de l’UJC-HCM de l’Armée contribuera pour une part importante au succès du 12e Congrès national de l’UJC-HCM pour le mandat 2022-2027, a poursuivi le colonel Trân Viêt Nang.Il contribuera significativement à l’œuvre de construction de l’APV populaire, révolutionnaire, régulière, bien entraînée et progressivement modernisée, oeuvrant avec la jeunesse du pays pour matérialiser l’aspiration à rendre le pays prospère et heureux, a-t-il ajouté.