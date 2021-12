Hanoï (VNA) - Partageant la même passion pour la création scientifique, deux élèves du lycée Luong Dinh Cua, district de Long Phu, province de Soc Trang (dans le delta du Mékong), ont réussi à construire chacun deux objets innovants , un modèle de véhicule de transport pour l’un, et un système de lavage des mains combiné à une mesure automatique de la température corporelle pour l’autre.Dès que l'épidémie de COVID-19 a éclaté, Chi Hiêu a eu l'idée de créer un dispositif pour diminuer le risque d'infection par contact, notamment à destination des infirmières, médecins et personnel travaillant en zone d'isolement qui doivent souvent entrer en contact avec des patients, transporter du matériel, des médicaments et de la nourriture.Après une période de recherche, Chi Hiêu a décidé de construire un modèle de véhicule de transport en période de COVID-19. "Le modèle peut interagir et se contrôler à distance avec le propriétaire via Bluetooth à l'aide de l'application téléphonique App pour contrôler les véhicules de transport pendant la période de COVID - une application que j'ai moi-même programmée", a dit-il.Des véhicules automatisésDans un premier temps, Chi Hiêu est allé sur Internet pour connaître les utilisations des différents types de capteurs, en choisissant les capteurs nécessaires pour le modèle."Au début, le modèle n'était propulsé que par trois roues et n'avait qu'une seule fonction de navigation. Petit à petit, j'ai réalisé qu'une seule fonction ne suffisait pas, alors j'ai fait des recherches plus poussées. J’allais à l'école le matin, je rentrais à la maison pour faire mes devoirs et j'étudiais ensuite le modèle jusque tard dans la nuit. Après cela, j'ai continué à changer la carrosserie jusqu’à obtenir la bonne taille pour le modèle, modifier la position et équiper le véhicule de capteurs supplémentaires afin que le véhicule puisse fonctionner de manière stable, obtenir une efficacité et une précision maximales. J'ai intégré de nombreuses fonctions nécessaires pour que les médecins et le personnel médical puissent facilement utiliser et transporter les médicaments et le matériel médical...", a déclaré Chi Hiêu.Le modèle de véhicule de transport en période de COVID a des fonctions complètes telles que : traquer, détecter et éviter les obstacles... À l'hôpital, des lignes noires ou blanches seront disposées pour en faire la route que suivra automatiquement le véhicule. Ce dernier pourra se déplacer dans toutes les zones ou chambres des patients de COVID-19 pour livrer des médicaments, du matériel médical, des instruments de la vie quotidienne."Le modèle utilise un total de quatre capteurs de détection de ligne TCRT5000. Les deux au milieu sont placés l’un à côté de l’autre pour détecter la ligne lorsque la voiture va tout droit. Les deux autres sont situés dans les coins gauche et droit de la voiture pour la navigation", a expliqué Chi Hiêu.Le modèle de véhicule de transport de Chi Hiêu a été autorisé à participer au 10e concours de création des adolescents et des enfants de Soc Trang en 2021 et y a remporté le premier prix.Outre ce prix de 2021, Chi Hiêu en a obtenu plusieurs autres pendant toute sa scolarité : le premier prix du concours d'informatique au niveau du district ; un prix de consolation du concours d'informatique au niveau provincial ; un autre prix de consolation du concours de création des adolescents et des enfants de la province de Soc Trang lorsqu'il était en 9e année avec le produit "Pompe à eau automotrice"...Petit génie de la technologie, il n’est pas surprenant d’entendre Chi Hiêu vouloir devenir un grand programmateur dans l’avenir.Un système automatiqueAvec la même idée de soutenir la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19, Son Nhut Nguyên a réussi à créer un système de lavage des mains combiné à une mesure automatique de la température corporelle.Le jeune Nhut Nguyên a expliqué que le COVID-19 pouvait se transmettre au contact des objets ou des surfaces contaminées. Son système pulvérise automatiquement une solution antiseptique sur la surface de la peau de la main et s'arrête automatiquement lorsque l'utilisateur retire la main. Cela permet d'économiser la solution, d'assurer la capacité de désinfection, d'éviter d'avoir à appuyer directement sur le flacon de désinfectant avec la main pour obtenir une solution/gel antiseptique (risque d'infection). Le produit comprend aussi un système de mesure automatique de la température corporelle à une distance de 5 à 10 cm, pour une vitesse de mesure de la température inférieure à une seconde.Après la mesure de la température, celle-ci s’affiche sur un panneau LED parfaitement visible par le superviseur. Ensuite, une sonnette se déclenche si la personne a de la température. Une caméra de vidéosurveillance à infrarouge est également installée, permettant de voir le visage de l'utilisateur dans l'obscurité.L’innovation de Son Nhut Nguyên a été sélectionnée pour participer au 10e concours de création des adolescents et des enfants de la province de Soc Trang en 2021 et a remporté le deuxième prix. -CVN/VNA