Le Vietnam est le premier pays au monde à avoir réussi à élaborer et produire le vaccin contre la peste porcine africaine. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Outre Navet-ASFVAC de la Compagnie nationale par actions de médecine vétérinaire (Navetco), deux autres vaccins contre la peste porcine africaine seront administrés d’ici la fin de 2022.

Ainsi le Vietnam recense désormais trois entreprises disposant suffisamment de ressources et d’expériences dans la recherche et la production de vaccins contre la peste porcine africaine, que sont Navetco, la SARL MTV AVAC et le groupe Dabaco.

Le Vietnam est le premier pays au monde à avoir réussi à élaborer et à produire le vaccin contre la peste porcine africaine, une maladie hémorragique virale hautement contagieuse des porcs domestiques et sangliers, à permettre sa circulation commerciale.

Lors de l'annonce des résultats de l'étude et de la production du vaccin commercial Navet-ASFVAC - anciennement Institut national de microbiologie -, une entreprise fondée en 1955 et rattachée au ministère de l’Agriculture et du Développement rural, des représentants du ministère ont signalé que la peste porcine africaine était apparue pour la première fois au Vietnam en février 2019, puis s'était propagée dans tout le pays, entraînant l'abattage de plus de six millions de porcs et une perte d'environ 1,3 milliard de dollars.

Depuis février 2020, le Vietnam collabore avec des experts américains dans la recherche et la production du vaccin, et en mai dernier, l'Institut de recherche agricole du Département américain de l'agriculture avait envoyé une lettre officielle au Département vietnamien de la santé animale, confirmant que le vaccin de Navetco appelé NAVET- ASFVAC était sûr et efficace. -VNA