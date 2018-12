Tran Viet Tan (Source: VNA)

Hanoi, 15 décembre (VNA) - Le ministère de la Sécurité publique a annoncé le 14 décembre que son agence de police d’investigation avait poursuivi en justice l'ancien directeur général Tran Viet Tan et l'ancien directeur Bui Van Thanh du ministère pour pour «manquement de responsabilité ayant causé de graves conséquences», selon l’article 285 du code pénal de 1999. Ils ont été également interdits de quitter leur lieu de résidence.Leurs actes répréhensibles ont été découverts au cours de l'enquête sur l'affaire d' «abus de fonctions et de pouvoirs dans l'exercice de leurs fonctions publiques» impliquant Phan Van Anh Vu et ses complices.Auparavant, le Premier ministre a signé des décisions concernant l’application de sanctions disciplinaires à l’encontre de Bui Van Thanh et Tran Viet Tan pour leurs infractions et défauts très graves dans le travail.Le Premier ministre a décidé de supprimer la qualité de vice-ministre de la Sécurité publique pendant la période 2011-2016 à Tran Viet Tan, ancien vice-ministre de la Sécurité publique, en raison de ses infractions et défauts très graves dans le travail.Le Premier ministre a également décidé de destituer Bui Van Thanh du poste de vice-ministre de la Sécurité publique en raison de ses infractions et défauts très graves dans le travail. -VNA