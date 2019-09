Nguyen Bac Son (à gauche) et Truong Minh Tuan (Source: ministère de la Sécurité publique)

Hanoi, 30 septembre (VNA) - La Commission du contrôle du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) a demandé au Bureau politique et au CC du PCV d’expulser deux anciens hauts fonctionnaires du PCV, a annoncé la commission le 30 septembre.



Il s’agit de Nguyen Bac Son, ancien membre du CC du PCV (10e exercice) et ancien vice-président de la Commission de l’information et de l’éducation du CC du PCV; et Truong Minh Tuan, membre CC du PCV (12e exercice), vice-président de la Commission de l’information et de l’éducation du CC du PCV et ancien secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti et ancien ministre de l’Information et de la Communication.



La Commission du contrôle du CC du PCV a présenté ces propositions lors de sa 39e réunion, qui s’est tenue à Hanoï du 25 au 27 septembre.



Nguyen Bac Son et Truong Minh Tuan avaient tous deux été poursuivis et détenus pour avoir enquêté sur leurs rôles dans l'affaire de la société de télécommunications MobiFone, qui avait acheté 95% du capital d’Audio Global JSC (AVG).



Au cours de la réunion, la Commission du contrôle du CC du PCV a également examiné les violations de la Permanence du Comité du Parti du Groupe national du pétrole du Vietnam (Petrolimex).



Il a conclu que la Permanence du Comité du Parti du Petrolimex avait fait preuve d'un manque de responsabilité et avait relâché son leadership, sa supervision et son inspection, laissant ainsi le groupe violer les règlements du Parti et les lois de l'État sur le travail du personnel, la gestion et l'utilisation du capital et des actifs, les activités pétrolières, l'actionnarisation, la restructuration et le désinvestissement en capital de l’État et la mise en œuvre de certains projets de construction, entraînant de graves conséquences ainsi que d’énormes pertes en argent et en biens pour l’État.



Bui Ngoc Bao, ancien membre de la Permanence du Comité du Parti du bloc des entreprises publiques du ressort central, ancien secrétaire du Comité du Parti du Petrolimex, ancien président du Conseil d'administration du Petrolimex et ancien directeur général du Petrolimex, porte la responsabilité principale des infractions de la Permanence du Comité du Parti du Petrolimex.



La commission a également défini la responsabilité des autres représentants du Petrolimex pour les violations et actes répréhensibles susmentionnés.



De telles violations ont affecté négativement le prestige de l'organisation du Parti et du Petrolimex, a ajouté la commission, soulignant que les responsables devaient faire l'objet de mesures disciplinaires.



La Commission du contrôle du CC du PCV a examiné des mesures disciplinaires et a proposé au Secrétariat du CC de décider des mesures disciplinaires à l'encontre de la Permanence du Comité du Parti de la province côtière centrale de Khanh Hoa pour les mandats de 2010-2015 et 2015-2020, du Comité chargé des affaires du Parti du Comité populaire provincial pour les mandats 2011-2016 et 2016-2021 et certains fonctionnaires provinciaux.



Il a également proposé que le Secrétariat du CC du PCV impose des mesures disciplinaires à des fonctionnaires des provinces montagneuses du nord, Hoa Binh et Ha Giang, pour les infractions commises lors de l’organisation des examens nationaux du lycée en 2018.



La Commission du contrôle du CC du PCV a décidé d’expulser du Parti Truong Quy Duong, ancien directeur de l’hôpital général de Hoa Binh, en raison de son manquement de responsabilité, ce qui aurait eu de graves conséquences lors d’un incident médical mortel à l’hôpital en 2017. -VNA