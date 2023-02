Le président de l'AN Vuong Dinh Hue prend la parole. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa 20e réunion, le Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN) a procédé le 14 février au bilan des 2e et 3e sessions extraordinaires de la 15e législature de l'AN.



Concrètement, l'AN avait adopté la Loi sur l'examen et le traitement médicaux (amendée), la Planification globale nationale pour la période 2021-2030, avec une vision pour 2050, une résolution sur la poursuite de la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques dans la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19 et l'utilisation continue depuis le 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 des documents d'enregistrement de la circulation de médicaments et d’ingrédients médicinaux ayant expiré, conformément aux dispositions de la Loi sur la pharmacie, et certaines questions financières et budgétaires...



En outre, l'AN avait pris des décisions sur le travail du personnel. Ce travail avait été mené soigneusement et étroitement, avec un large consensus des députés.

Le Comité permanent de l'AN vote pour approuver le projet de résolution guidant la mise en œuvre du règlement des sessions de l'AN. Photo: VNA





Le secrétaire général de l'AN et président du Bureau de l'AN Bui Van Cuong a affirmé que le succès des deux sessions extraordinaires avait montré la bravoure et la détermination politique de l'AN et de son Comité permanent face aux problèmes urgents du pays, ses efforts d’agir au profit des électeurs et du peuple.



Selon le président de l'AN Vuong Dinh Huê, les organes compétents doivent mettre en œuvre rapidement les lois et les résolutions promulguées par l'organe législatif afin de lever les obstacles immédiats.



Il a demandé au gouvernement, aux organes de l'AN, à la Cour populaire suprême, au Parquet populaire suprême, à l'Audit d'État, au Front de la Patrie et aux organisations sociopolitiques de se préparer à la 5e session de la 15e législature de l'AN. -VNA