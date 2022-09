Nhập mô tả cho ảnh

Hanoi (VNA) - Le Centre national de cybersécurité (NCSC) relevant du ministère de l'Information et de la Communication a annoncé le 26 septembre la détection de près de 3.000 adresses IP liées à des pertes des données.

13.000 personnes utilisent des navigateurs non sécurisés et 10.000 un système d'exploitation dangereux, selon le NCSC.

Le logiciel anti-malware, mis à jour par le NCSC, est fourni gratuitement sur le portail national du cyberespace (à l'adresse https://khonggianmang.vn).

Il s'agit d'un outil efficace qui permet à tous les particuliers, organisations et entreprises de vérifier les faiblesses des navigateurs et systèmes d'exploitation, de vérifier les éventuelles fuites de données et de télécharger des logiciels gratuits. -VNA