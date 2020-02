Des représentants de la communauté vietnamienne en République tchèque, ont remis le 7 février des fonds collectés à la maire de la ville de Vejprty. Photo: VOV

Prague (VNA) - Des représentants de la communauté vietnamienne en République tchèque ont remis le 7 février, près de 252 100 couronnes (environ 10.000 euros) aux autorités de la ville de Vejprty, pour venir en aide aux victimes d'un incendie.

Le feu qui s'est déclaré le 19 janvier dans un Centre de soutien aux personnes handicapées, a fait huit morts et 30 blessés.

La maire de la ville de Vejprty, Jitka Gavdunova a exprimé sa gratitude pour le don de la communauté vietnamienne en République tchèque. Cette somme sera destinée aux victimes, à la réparation des bâtiments endommagés et à la modernisation des systèmes de protection contre les incendies des centres de soutien aux personnes handicapées de la ville, a-t-elle ajouté.



La collecte de fonds en faveur des victimes de l’incendie à Vejprty, manifeste le sentiment et la responsabilité des Vietnamiens qui y vivent et y travaillent.

Cela a contribué à promouvoir l’image de la communauté des Vietnamiens en République tchèque et l’amitié entre les deux pays. -VNA