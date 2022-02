L'ambassadeur du Vietnam en Egypte Tran Thanh Cong. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Dans la soirée du 31 janvier (soit le 29e jour du 12e mois lunaire), l'ambassade du Vietnam en Égypte a organisé une célébration communautaire pour accueillir le Têt du Tigre 2022 au siège de l'ambassade au Caire avec la participation d’un grand nombre de Vietnamiens vivant, travaillant et faisant des études dans le pays des Pyramides.

A cette occasion, l'ambassade a organisé un programme artistique pour accueillir le Nouvel An lunaire, présenté par des étudiants vietnamiens en Égypte. Photo : VNA

S'exprimant lors de la réunion, l'ambassadeur Tran Thanh Cong a informé les Vietnamiens d'outre-mer de la situation socio-économique du Vietnam, ainsi que des développements remarquables dans les relations de coopération entre le Vietnam et l'Égypte en 2021.

Photo : VNA

A cette occasion, le diplomate vietnamien a adressé aux Viet kieu ses meilleurs vœux de bonne santé, de bonheur, de réussite et de paix. L'ambassadeur a salué les efforts et les contributions des Vietnamien en Égypte dans le renforcement des relations d’amitié entre les deux pays, et souhaité qu’ils continuent à promouvoir la tradition de solidarité contribuant davantage au développement du pays d’origine et servant de passerelle de l'amitié Vietnam-Égypte.

L’ambassadeur s’est déclaré convaincu qu'en 2022, le Vietnam et l’Égypte se concentreront sur la promotion de la coopération dans un certain nombre de domaines d’atout, tels que l'agriculture, le textile, la transformation et les produits aquacoles, l’électronique...

A cette occasion, l'ambassade a organisé un programme artistique pour accueillir le Nouvel An lunaire, présenté par des étudiants vietnamiens en Égypte, et a exposé de nombreux documents, livres, journaux et photos sur la culture traditionnelle du Vietnam et des réalisations exceptionnelles du Vietnam après 35 ans de Doi Moi (Renouveau). A cette occasion, les expatriés et les invités internationaux ont dégusté des plats traditionnels vietnamiens, -VNA