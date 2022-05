Des délégués assistent à l'événement pour collecter des fonds destinés à la construction de bateaux pour le district insulaire de Truong Sa et aux plateformes DK1. Photo: VNA



Pretoria (VNA) – En écho de l’appel de la Commission d’Etat des Vietnamiens à l’étranger, l’ambassade du Vietnam en Afrique du Sud a organisé le 4 mai un événement pour collecter des fonds destinés à la construction de bateaux pour le district insulaire de Truong Sa et aux plateformes DK1.



Lors de l’événement, les cadres et employés de l’ambassade et de missions de représentation du Vietnam en Afrique du Sud, ainsi que des Vietnamiens vivant dans ce pays, ont offert des dons en espèce en vue de contribuer à la défense de la souveraineté maritime et insulaire de la Patrie.



L’ambassadeur du Vietnam en Afrique du Sud , Hoang Van Loi, remet ses dons. Photo: VNA

Les fonds recueillis seront remis à la Commission d'État des Vietnamiens à l'étranger dans le cadre du programme de visite dans des zones maritimes et sur des îles du Vietnam en 2022.



Depuis 2012, le ministère des Affaires étrangères se coordonne avec le commandement de la Marine pour organiser des visites dans des zones maritimes et sur des îles du Vietnam, dont l’archipel de Truong Sa et les plateformes DK1, pour des Vietnamiens à l'étranger. Chaque visite a laissé des impressions profondes dans le cœur de tous les participants. -VNA