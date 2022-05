La plate-forme DK1. Photo : VNA



Khanh Hoa (VNA) – Une délégation de plus de 40 Vietnamiens d'outre-mer (Viet kieu) de 17 pays du monde a terminé le 25 mai sa visite aux soldats et habitants du district insulaire de Truong Sa et de la plate-forme DK1.

C'est la 10e année que le Comité d'État chargé des Vietnamiens d'outre-mer, le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec le Commandement de la Marine, organisent la visite significative. Pendant leur voyage du 17 au 25 mai, les Viet kieu ont visité les îles de Song Tu Tay, Da Nam, Da Lon A, Sinh Ton, Nui Le B, Toc Tan B, Da Tay C et Truong Sa.



Selon l'ambassadeur Ngo Huong Nam, vice-président du Comité d'État chargé des Vietnamiens d'outre-mer, la visite aux soldats et habitants du district insulaire de Truong Sa et de la plate-forme DK1 était une activité significative, affirmant la souveraineté et le droit souverain du peuple vietnamien pour l’archipel de Truong Sa (Spratleys) et le plateau continental du Sud du pays. C'est aussi l'occasion pour les Vietnamiens d'outre-mer au monde de se rencontrer, d'échanger et de se connecter avec les habitants au pays, contribuant ainsi à renforcer le grand bloc d’union nationale.

Répondant à l'appel du Comité d'État chargé des Vietnamiens d'outre-mer, au cours des 10 dernières années, les Vietnamiens d'outre-mer ont toujours apporté de ressources matérielles et spirituelles à Truong Sa. Au cours de ce voyage, ils ont continué de financer la construction de bateaux de souveraineté et d'offrir des cadeaux et des objets aux soldats et résidents du district insulaire de Truong Sa et de la plate-forme DK1.

Jusqu'à présent, plus de 215 millions de dongs ont été mobilisés pour les soldats et habitants de Truong Sa de la part des Vietnamiens d’outre-mer. -VNA