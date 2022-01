Photo : baoquocte.vn

Hanoï (VNA) - Dans le cadre du programme « Printemps au pays natal 2022 », le Comité central du Front de la patrie a honoré le 22 janvier à Hanoï des Vietnamiens d'outre-mer ayant d’importantes contributions à la prévention et au contrôle de COVID-19 et des activités concrètes pour leur pays d'origine.

Prenant la parole lors de cette rencontre, le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Quang Hieu, président du Comité d'État sur les Vietnamiens d'outre-mer (relevant du ministère des Affaires étrangères) a souligné qu’au cours de l'année écoulée, en écho à l'appel du Parti et de l'État et du Comité d'État sur les Vietnamiens d'outre-mer, les Viet kieu ont fait don de 80 milliards de dongs pour la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19 dans le pays, le Fonds de vaccins anti-COVID-19 en particulier, sans compter de nombreux équipements et fournitures médicales...

Le président du Comité central du Front de la patrie vietnamienne Do Van Chiên. Photo : baoquocte.vn

A côté des contributions actives à la diplomatie vaccinale, des organisations vietnamiennes à l'étranger et des réseaux d'entrepreneurs, d'intellectuels, de jeunes et d'étudiants ont efficacement connecté avec ceux au pays, contribuant au développement socio-économique du pays.

Exprimant la joie de rencontrer des Vietnamiens d'outre-mer rentrant chez eux pour accueillir le Têt du Tigre et assister au programme « Printemps au pays natal 2022 », le président du Comité central du Front de la patrie Do Van Chiên a souligné que la politique conséquente du Parti et de l’État était de considérer la communauté des Vietnamiens à l’étranger comme une partie inséparable et une ressource importante de la communauté multiethnique du Vietnam.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Quang Hieu, président du Comité d'État sur les Vietnamiens d'outre-mer. Photo : baoquocte.vn

Do Van Chiên a informé les Viet kieu des résultats obtenus dans la vaccination contre le COVID-19 et une croissance du PIB estimée à 2,58 % en 2021.

Le président du Comité central du Front de la Patrie a souhaité que la communauté vietnamienne d'outre-mer continuent à s'unir et à s'entraider dans le développement économique, la stabilité de leur vie et à s’orienter vers le pays d'origine.

A cette occasion, 33 collectivités et 45 individus de la diaspora se sont vu remettre des satisfecit du Comité central du Front de la Patrie pour leurs contributions à la consolidation de la grande union nationale. -VNA