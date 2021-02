Photo : internet

Hanoi (VNA) - Le Vietnam a remporté trois prix lors de la dernière série de partenariats pour un engagement accru dans la recherche (PEER), un programme international qui finance des scientifiques et ingénieurs de pays en développement qui s'associent à des chercheurs financés par le gouvernement américain pour relever les défis du développement mondial.

Les chercheurs vietnamiens ont remporté 20 bourses dans le cadre de ce programme depuis 2011, dont ces trois nouvelles subventions.

Récemment, l'Agence américaine pour le développement international (USAID) a annoncé plus de 5,8 millions de dollars pour 26 nouveaux projets de recherche mondiaux visant à découvrir, tester et mettre à l'échelle des solutions révolutionnaires pour les défis critiques du développement international à travers le programme PEER, financé par l'USAID et mis en œuvre par les Académies nationales américaines des sciences, de l'ingénierie et de la médecine.

La valeur des récompenses varie de 54.000 à 300.000 dollars. Trois chercheurs vietnamiens ont reçu des prix dans le cadre de ce dernier cycle.

Nguyen Thi Kim Oanh, de l'Institut asiatique de technologie du Vietnam (AITVN) et AIT Thaïlande, utiliseront des microbes pour éliminer les polluants toxiques des sols contaminés au Vietnam afin de protéger la santé publique et l'environnement.

Dang Thuong Huyen, de l'Université de technologie de Ho Chi Minh-Ville, convertira des déchets agricoles au Vietnam en un outil pour éliminer les polluants du sol.

Nguyen Khoi Nghia, de l'Université de Can Tho, recherchera des méthodes rentables pour éliminer les polluants en analysant le sol et en testant des techniques pour stimuler la croissance de micro-organismes pour dégrader les polluants.

Depuis sa création en 2011, le programme PEER a contribué à renforcer les capacités de chercheurs et d'instituts de recherche du monde entier.

Actuellement dans son neuvième cycle, le programme PEER a permis à plus de 300 chercheurs de plus de 50 pays de trouver des solutions factuelles aux défis du développement dans des régions et secteurs. –CPV/VNA