Photo: CPV

Hanoï (VNA) - Du 2 au 13 octobre, une troupe vietnamienne, composée d'artistes de l'Académie nationale de musique du Vietnam et du théâtre de musique et de danse folkloriques Viet Bac, organise des tournées en République de Corée.

L'événement fait partie du programme de promotion culturelle et touristique en Asie du Nord-Est en 2019 du ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme.



La tournée porte un message d'amitié entre les deux peuples. Elle relie aussi la communauté vietnamienne à la Patrie et invite les Sud-coréens à visiter le Vietnam.



La troupe vietnamienne a tenu son premier spectacle à Buyeo, dans la province de Chung Cheong Nam, où a lieu le festival Baekje - le plus grand festival culturel traditionnel de République de Corée.



Selon le maire Park Jeong-hyun, les artistes vietnamiens ont apporté de nouvelles couleurs au festival de sa ville.



Prochaines destinations de la troupe vietnamienne: Gwangju et Séoul. -CPV/VNA