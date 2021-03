Les soldats de l'archipel de Truong Sa entraînent des exercices pour protéger la souveraine maritime et insulaire nationale. Photo: VNA

Hanoï, 15 mars (VNA) - Chaque fois que le mois de mars arrive, les habitants du Vietnam se tournent vers l’île de Gac Ma dans la région maritime de l’archipel de Truong Sa (Spratly) du Vietnam, une partie sacrée de la Patrie, pour rendre hommage aux soldats qui se sont sacrifiés sur l’île de Gac Ma pour défendre la souveraineté maritime et insulaire du Vietnam.

L'événement du 14 mars 1988, associé aux îles de Gac Ma, Co Lin et Len Dao, est devenu immortel dans la lutte pour l'indépendance et la liberté du Vietnam.

La cérémonie d'inauguration de la zone commémorative des combattants tombés à Gac Ma , le 15 juillet 2017. Photo: VNA

Sur le continent, un site commémoratif pour les soldats de Gac Ma a été inauguré en juillet 2017 dans la commune de Cam Hai Dong du district de Cam Lam, dans la province centrale de Khanh Hoa.

Il est dédié aux 64 officiers et soldats de marine et soldats du Vietnam qui ont courageusement sacrifié leur vie à l'aube du 14 mars 1988. Sur le thème «Ceux qui tombent à l’horizon», le point culminant du site est le symbole du «Cercle immortel» commémorant les soldats de Gac Ma.

La région est un lieu où les gens peuvent non seulement rendre hommage aux héros, mais aussi rappeler et éduquer les jeunes générations sur l’événement déchirant de l’histoire du Vietnam. Sur les eaux souveraines du pays, l’île de Sinh Ton abrite une pagode avec une stèle sur laquelle figurent les noms des 64 personnes vietnamiens ayant sacrifié leur vie en mer il y a 33 ans. Depuis le début du mois de mars, un grand nombre d'officiers, de soldats, d'habitants de la commune de Truong Sa et de pêcheurs travaillant à proximité sont venus offrir de l'encens et prier les martyrs.

La pagode détient un requiem pour les héros devant la stèle tous les 14 mars. En dehors de cette date, les insulaires de Sinh Ton visitent également la pagode le premier et le 15 jour de chaque mois lunaire, ainsi que des fêtes traditionnelles pour commémorer les martyrs et priez pour la paix et le développement du pays.

La commémoration de mars est une démonstration de la tradition du peuple vietnamien d’exprimer sa gratitude à ceux qui s’abattent pour la souveraineté maritime et de l’intégrité territoriale du pays, démontrant le principe de la nation vietnamienne : "Quand on boit de l'eau, on pense à sa source" et « Rendre hommage » aux soldats qui sont tombés pour la souveraineté maritime et insulaire nationale, et pour l'intégrité territoriale du pays.

De nos jours, les officiers et soldats exerçant des fonctions sur les îles, les récifs et les plates-formes des eaux territoriales du pays suivent l'exemple des anciennes générations, restant prêts à sacrifier leur vie pour défendre fermement la souveraineté maritime et être des soutiens dignes de confiance pour les habitants dans la pêche au large et le développement économique. - VNA