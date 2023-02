Pham Thi Nhu Trang, membre du groupe des scientifiques vietnamiens, à la cérémonie de remise des prix. Photo: le comité d'organisation



Jakarta (VNA) – Un groupe de chercheurs vietnamiens a remporté le deuxième prix du Concours d’innovation et d’entrepreneuriat Chine-ASEAN (CAIEC) 2022 pour leur projet Brain Analytics, un logiciel d’intelligence artificielle pour détecter la maladie d’Alzheimer en analysant des images par résonance magnétique (IRM) cérébrale.

Ce groupe de l’Université internationale, l’un des sept membres de l’Université nationale du Vietnam à Ho Chi Minh-Ville, comprend une vingtaine de 20 membres, dont des médecins, des ingénieurs et des étudiants.

S’exprimant lors de la cérémonie de remise des prix tenue le 17 février à Jakarta, en Indonésie, Pham Thi Nhu Trang, membre du groupe, a déclaré que "Brain Analytics" fixait l’objectif initial de recevoir le soutien de la communauté médicale et des startups asiatiques pour développer des projets en dehors du Vietnam dans l’avenir. Son groupe souhaite également rechercher des financements pour établir une base de données locale afin d’améliorer l’efficacité du produit, a-t-elle ajouté.

Les projets "Castomize - Casts Made with 4D Printing" et "FormaCyte Therapeutics", tous deux de Singapour, ont également obtenu les deuxièmes prix, les plus élevés pour les projets de l’ASEAN.

En outre, deux troisièmes prix ont été décernés à des entreprises du Cambodge et du Myanmar pour leurs travaux dans les domaines de l’économie numérique et de l’agriculture moderne.

Les prix "Creativity Stars" et autres certificats ont également été remis aux collectifs et aux particuliers lors de la cérémonie. -VNA