Le professeur, Dr vietnamien Tran Dang Xuan (2e à gauche) et ses confrères de l'Université d'Hiroshima au Japon. Photo : VOV

Tokyo (VNA) - Le professeur, Dr vietnamien Trân Dang Xuân et ses collègues de l'Université d'Hiroshima au Japon ont découvert des agents anticancéreux dans les balles de riz.

La recherche intitulée «Mécanisme cytotoxique des momilactones A et B contre la leucémie promyélocytaire aiguë et les lignées cellulaires de myélome multiple» a été publiée dans le magazine Cancers en octobre de cette année.

Il s'agit de la première étude clarifiant le mécanisme cytotoxique des momilactones A (MA) et des momilactones B (MB) sur les lignées cellulaires de leucémie promyélocytaire aiguë (APL) HL-60 et de myélome multiple (MM) U266.

Le professeur, Dr vietnamien Trân Dang Xuân (centre) et ses collègues. Photo : kienthuc.net.vn

En outre, ces composés peuvent induire un arrêt de la phase G2 dans le cycle cellulaire HL-60 par l'activation de p-38 et la perturbation du complexe CDK1 et cycline B1.

Cette découverte fournit de nouvelles informations sur la propriété anticancéreuse des momilactones, qui peut être une prémisse pour de futures études et le développement de médicaments anticancéreux à base de momilactone.

Le laboratoire de physiologie végétale et de biochimie de l'Université d'Hiroshima dirigé par le professeur Trân Dang Xuân est l'un des rares laboratoires au monde à pouvoir purifier les momilactones à partir de sources naturelles telles que le riz. Dans une étude en 2019, le groupe a découvert et extrait avec succès 600 mg de MA et MB à partir de 30 kg de balles de riz.

Le scientifique Trân Dang Xuân a déclaré que de nombreuses sociétés pharmaceutiques au Japon et à l'étranger travaillent avec son équipe pour extraire MA et MB pour développer des médicaments pour renforcer le système immunitaire, des médicaments anticancéreux, ceux pour le traitement du diabète et des cosmétiques.

Il a également signalé que de nombreuses variétés de riz au Vietnam ont montré des résultats initiaux contenant des concentrations relativement élevées de MA et de MB.

L'hybridité des variétés de riz à haute activité médicinale contribuera à augmenter la valeur des produits agricoles vietnamiens, a-t-il précisé. -VNA