Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 12 décembre, trois femmes scientifiques exceptionnelles du Vietnam ont reçu prix L’Oréal - UNESCO. Le prix annuel "L’Oréal - UNESCO pour les femmes et la science" a été lancé au Vietnam en 2009. Il encourage l'intelligence, la créativité et la passion des femmes pour la science.



Ces 10 dernières années, 32 femmes scientifiques de différentes provinces et villes du pays ont été honorées.



Leurs recherches portent sur différents domaines tels que production de riz, produits pharmaceutiques, génétique ou physique.



Les trois excellentes femmes scientifiques de cette année sont la professeur agrégée-Dr. Ho Thi Thanh Van de l'Université des ressources naturelles et de l'environnement de Ho Chi Minh-Ville; la Dr. Tran Thi Hong Hanh de l’Académie des sciences et technologies du Vietnam; et la Dr. Pham Thi Thu Ha de l'Université Ton Duc Thang de Ho Chi Minh-Ville.



Elles ont été choisies parmi des centaines de candidates à travers le pays. La sélection est basée sur leurs réalisations, la publication de recherches dans des revues internationales et les activités scientifiques auxquelles elles ont participé jusqu'à présent.



Chacune a reçu un prix de 150 millions de dongs afin de pouvoir poursuivre ses recherches au bénéfice du pays.



Lors de la cérémonie de remise des prix, Valery Gaucherand, directrice générale de L'Oréal Vietnam, a déclaré que les femmes scientifiques vietnamiennes avaient apporté leurs contributions sur d'importantes questions scientifiques.



L’Oréal s’est engagé à aider les scientifiques à obtenir d’excellents résultats et à participer également à la résolution des problèmes auxquels l’humanité est confrontée.



Les femmes ont prouvé que la recherche scientifique pouvait changer le monde, a-t-elle déclaré. -CPV/VNA