Vibot peut transporter jusqu'à 100 kg de marchandises. Photo: qdnd

Hanoï (VNA) - L'Académie technique militaire a déployé le 1er juin à Bac Giang des robots médicaux pour soutenir la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19.

Ces derniers temps, l'Académie technique militaire a mis en œuvre un projet scientifique et technologique national indépendant dénommé "Recherche, conception et fabrication d'un robot médical pour le transport dans les zones d'isolement de maladies infectieuses à haut risque".



Lancé depuis avril 2020, ce projet avait donné la naissance au robot appelé Vibot, mis en service efficacement dans les hôpitaux Bac Thang Long et Bach Mai 2.

Dans les zones d'isolement à Bac Giang, le robot effectuera la livraison de nourriture, de médicaments, de produits de première nécessité, amènera les ordures dans la zone de collecte des déchets, etc. -VNA