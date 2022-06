Hanoi (VNA) - La cheffe de la commission d’organisation du Comité central du Parti communiste vietnamien Truong Thi Mai, accompagnée de députés de la province de Hoa Binh a eu une rencontre lundi 20 juin avec plus de 200 électeurs du district de Lac Thuy et ce, suite à la 3e session de la 15e législature.

La cheffe de la commission d’organisation du Comité central du Parti communiste vietnamien Truong Thi Mai. Photo : VNA

Elle a promis d’intervenir auprès des organes compétents pour que les préoccupations de la population soient réglées dans les meilleurs délais. A cette occasion, Truong Thi Mai a remis 50 cadeaux aux élèves défavorisés du district de Lac Thuy.

Le même jour, le chef de la commission de propagande et d’éducation Nguyên Trong Nghia et les députés de Tây Ninh ont rencontré des électeurs de cette province méridionale. Il les a informés des efforts déployés par le Vietnam dans la lutte anti-Covid-19.



Lundi toujours, le vice-président de l'Assemblée nationale, Trân Quang Phuong, a rencontré des électeurs de l'île de Ly Son, dans la province de Quang Ngai (Centre). Il a demandé aux autorités locales de se concentrer dans le développement de l’économie maritime et le tourisme.



En plus du développement touristique, le district de Ly Son doit développer l’aquaculture. Il faut associer l'aquaculture au développement du tourisme. Toutes les questions soulevées par les électeurs seront rapportées à l'Assemblée Nationale et au gouvernement pour qu’elles soient réglées rapidement.



Le vice-président de l'Assemblée nationale Nguyên Duc Hai et les députés de la province de Quang Nam est allé rencontrer des électeurs de la commune d'A Tieng, du district de Tây Giang et de la commune de Ba, du district de Dông Giang.- VOV/VNA