Le stand de l'Ambassade du Vietnam en République tchèque au Festival. Photo : VNA

Prague (VNA) - Des tissus en soie, produits artisanaux et plats traditionnels vietnamiens ont été présentés par l’Ambassade du Vietnam en République tchèque au Festival international de Noël DSA 2018 (en anglais: The DSA 2018 International Christmas Festival) qui s’est tenu dimanche le 25 novembre à la capitale Prague.

Il s'agit d'un événement annuel organisé par l’Association des épouses diplomatiques (en anglais: Diplomatic Spouse Association - DSA) de la République tchèque sous les auspices de la Dame du Président de la République tchèque afin de recueillir des fonds pour des activités caritatives.

Au fil des ans, l’Ambassade du Vietnam et la communauté des Vietnamiens en République tchèque ont participé activement à ce Festival, contribuant de manière significative au succès de cette activité de "diplomatie charitable".

Le festival de cette année a attiré la participation de milliers de Tchèques, des représentants des ambassades ainsi que des étrangers vivant et travaillant dans le pays.

Au cours de l’événement, des diplomates en costume traditionnel ont présenté des produits spécifiques de chaque pays. Les délégués et les visiteurs ont l’occasion de apprécier les produits et les caractéristiques culturelles de plus de 40 pays du monde.

Joosje Brouwer, l’épouse de l’ambassadeur des Pays-Bas en République tchèque, présidente de la présidence tournante de cette année, a déclaré qu'il s'agissait de l'événement le plus important de l'année pour la DSA et que tous les membres avaient travaillé d'arrache-pied de l'été jusqu'à la fin de novembre pour préparer cet événement.

Les profits de l'événement seront reversés à des œuvres de bienfaisance tchèques. Les membres de la DSA étaient également fiers de participer, d'exposer leurs traditions uniques, d'apprendre et de partager leurs expériences, ainsi d'aider des personnes dans le besoin.

Au cours de plus de vingt dernières années, la DSA en République tchèque s’est attachée à réunir, à relier des différentes cultures et à mobiliser plus de 66 millions de couronnes (environ 3 millions de dollars) pour des projets philanthropiques en République tchèque. -VNA