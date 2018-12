Un cours à l'Université Vietnam-Japon. Photo : internet.

Hanoi (VNA) - Le Vietnam et le Japon célèbrent cette année le 45e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques. Bien des particuliers et des organisations ont fait des efforts pour les cultiver par des faits concrets. L’Université Vietnam-Japon et le centre de coopération Vietnam-Japon en constituent de bons exemples.

L’Université Vietnam-Japon, créée en juillet 2014 est un symbole de la coopération entre les deux pays. Cet établissement s’intéresse à la formation des ressources humaines de qualité et constitue un nouveau modèle associant études scientifiques et formation.

Le prof.-docteur Furuta Motoo, recteur de l’Université Vietnam-Japon a exprimé : « Nous souhaitons faire de cette école l’une des universités de premier rang du monde avec l’accent mis sur les technologies, les techniques avancées et les sciences interdisciplinaires ».

Cet établissement est une preuve concrète des bonnes relations bilatérales. Des enseignants de l’Université nationale faisant des études au Japon retournent au Vietnam pour y dispenser des cours. D’autre part, des étudiants vietnamiens faisant des études au Japon retournent à cette université pour approfondir leurs connaissances.

Pham Ba Lich, un étudiant a confié : « Dans cette école, je fais des études en anglais et je suis aussi des cours en japonais, ce qui m'aide à effectuer plus facilement des stages au Japon. L’université Vietnam-Japon a un environnement d’étude idéal ».

Le Japon est un pays doté d’une excellente éducation avec plusieurs universités figurant dans le top 30 mondial. La coopération entre les deux gouvernements dans la création de cette université vise à construire une université de qualité, dotée des avancées de l’éducation internationale et aussi des atouts propres de chaque pays.

Créé en juillet 2017, le centre de coopération Vietnam-Japon permet aux entreprises des deux pays d'échanger des informations et rechercher des opportunités d’affaires à long terme. Ce centre assiste les entreprises japonaises dans la recherche d'opportunités d’affaires au Vietnam pour réduire les difficultés dans les études de marché, a dit Nguyen Van Can, directeur dudit centre.

En plus, ce centre est actif dans la promotion des activités d’échanges culturels entre les deux peuples. -VNA