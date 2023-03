Hanoi (VNA) – De nombreuses entreprises, experts et dirigeants nationaux et internationaux ont assisté à la conférence intitulée «Mesures pour attirer les visiteurs internationaux» organisé par le journal «Dâu Tu» (Investissement), mettant en avant des avis objectifs et des mesures pour que le Vietnam attire les touristes internationaux dans un avenir proche.

Des touristes font du rafting en bambou près de la cascade de Ban Giôc, à Cao Bang. Photo: VNA



Erwin R. Popov, directeur général de l’hôtel Hanoi Daewoo, a déclaré que le Vietnam dispose déjà de nombreux paysages magnifiques et des valeurs historiques et culturelles impressionnantes.

Il est important de maintenir et de promouvoir ces ressources, et en même temps de renforcer les activités nationales de promotion du tourisme, de stimuler la demande du public pour attirer davantage de visiteurs étrangers au Vietnam.

Je pense que le Vietnam a une grande force. Lorsqu’ils pensent au Vietnam, les touristes pensent à un pays paisible, sûr et amical. Le Vietnam doit également viser à devenir une destination verte et propre. Je suis convaincu que cela apportera des avantages compétitifs au Vietnam par rapport à d’autres pays de la région, a déclaré Erwin R. Popov lors de la conférence.

Pham Hà, président du Groupe Lux, a affirmé que si le Vietnam veut accueillir des touristes dépensiers, qui séjournent longtemps, comme les touristes européens, australiens et américains qui aiment la nature et l’expérience du tourisme, il est nécessaire de protéger la nature, et les destinations doivent être toujours vertes, propres, belles et civilisées.

Si nous souhaitons accueillir des touristes étrangers, il est nécessaire de bien gérer des destinations durables, vertes, propres, belles, a-t-il estimé.



Le Docteur Nuno F. Ribeiro, de l’Université RMIT Vietnam, a déclaré qu’avec le taux de croissance des visiteurs nationaux et internationaux, chaque année le Vietnam a besoin de 12.000 à 15.000 travailleurs touristiques qualifiés. À court terme, il est nécessaire de recruter des travailleurs qualifiés à l’étranger ou de déployer des formations de courte durée pour le personnel touristique et hôtelier existant. À long terme, il faut investir dans la formation touristique, car cet investissement n’aura pas d’effet immédiat, mais cela prendra 10 à 15 ans. – NDEL/VNA