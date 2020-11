Une délégation de l'Assemblée nationale vietnamienne a assisté dimanche soir à une session en ligne extraordinaire du Conseil directeur de l'Union interparlementaire (UIP). Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Une délégation de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne, dirigée par le président de la Commission des relations extérieures, Nguyen Van Giau, a assisté dimanche soir à une session en ligne extraordinaire du Conseil directeur de l'Union interparlementaire (UIP).



Cette session en ligne se tient du 1er au 4 novembre pour prendre des décisions sur des questions urgentes relatives au fonctionnement de l'Organisation - notamment l'adoption du budget et du programme de travail de l'UIP pour 2021 et l'élection de la présidente ou du président de l'UIP. La session réunit 454 parlementaires de 144 délégations, dont 46 présidents de Parlement.



La délégation vietnamienne a vivement apprécié les contributions de la présidente de l'UIP, Gabriela Cuevas Barron, estimant qu’il s’agissait des valeurs précieuses que le successeur de la présidente de l'UIP pourrait promouvoir pour une diplomatie parlementaire multilatérale durable.



Le Vietnam a également affirmé son soutien au développement de l'UIP et sa volonté de respecter les règlements de l'UIP. Il a en outre souligné le principe du tour de rôle pour l'intérêt commun des parlements membres de l'UIP.



En préparation de cette 206e session du Conseil directeur, le 30 octobre, la délégation de l'Assemblée nationale vietnamienne a assisté à une session en ligne du groupe ASEAN 3 présidée par Singapour et une autre du Groupe Asie-Pacifique présidée par le Président du Sénat philippin. -VNA