Article sur Hungary Today. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Ces derniers jours, les médias hongrois ont continué de parler de la visite officielle dans ce pays du 26 au 28 juin du président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue.



Le journal Hungary Today a publié un article intitulé "Le Vietnam est un partenaire clé", tiré des propos du président de l'Assemblée nationale hongroise à l'issue de son entretien avec son homologue vietnamien Vuong Dinh Hue. En effet, le président de l'Assemblée nationale hongroise, László Kövér, avait souligné que le Vietnam était un partenaire clé de son pays en Asie du Sud-Est.

Article sur « Budapester Zeitung ». Photo: VNA





De son côté, le quotidien « Budapester Zeitung » a informé du renforcement de la coopération entre la Hongrie et le Vietnam. Il a relaté l’entrevue entre le Premier ministre hongrois Viktor Orbán et le dirigeant vietnamien, où ils avaient discuté du renforcement des relations bilatérales dans divers domaines, notamment le tourisme, l’agriculture et l'industrie pharmaceutique…-VNA