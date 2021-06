Photo: NDEL

Hanoï (VNA) - Des lycéens vietnamiens ont remporté deux médailles d'or, une d'argent et deux de bronze lors de la 14e édition du Concours international d'invention et d'innovation (INTARG) 2021, tenue les 15 et 16 juin en format virtuel.

Les médailles d'or ont été remportées par deux équipes - VN 1, composée de Nguyen Hoang Dam Thuyen, Nguyen Hoang An, Nguyen Thuy Duong, Do Phuong Linh et Nguyen Minh Hang; et VN 2, avec Le Minh Kiet, Duong Quoc Minh, Pham Thuc Hien et Pham Ngoc Thuy Linh.

Les lauréats viennent du lycée d'excellence Hanoï - Amsterdam, du lycée d'excellence de l'Université nationale d'éducation de Hanoï et du lycée d'excellence Nguyen Hue.

Notamment, l'équipe VN 1 a reçu le prix spécial de la Fondation Haller Pro Inventio, pour son excellente invention lors de l'événement.

INTARG 2021 a attiré de nombreuses inventions et solutions innovantes de concurrents du monde entier, notamment du Canada, de l'Allemagne, de l'Australie, de la Suisse et de la Chine.

La délégation vietnamienne était composée de 19 membres, qui ont concouru dans cinq domaines, tels que la biochimie et les sciences de l'environnement.

Les lycéens vietnamiens médaillés d'or ont présenté un projet sur l'utilisation du collagène et du chitosane des écailles de poisson d'eau douce pour traiter des problèmes de cholestérol sanguin. - CPV/VNA