Photo : VNA



Hanoi (VNA) - De nombreuses villes et provinces vietnamiennes ont annoncé la suspension des activités scolaires face à la flambée du nouveau coronavirus (nCoV), qui a jusqu'à présent fait le 8e cas de contamination dans le pays.



Le service de l'Éducation et de la Formation de Hanoi a demandé aux écoles maternelles, primaires, secondaires et préuniversitaires, ainsi qu'aux centres de formation professionnelle, d'annuler les cours à partir d'aujourd'hui, 3 février, jusqu'au 9 février.



La pulvérisation de désinfectants dans les établissements d'enseignement des 30 districts et arrondissements de la ville s'est achevée le week-end dernier.



Pour la même raison, les services de l'Education et de la Formation des provinces centrales de Khanh Hoa, Da Nang, pôles touristiques nationaux, ont également noté que tous les écoles, collèges et des universités reprendraient leurs cours le 9 février.



Jusqu'à présent, 20 des 63 villes et provinces du Vietnam ont également pris des mesures similaires pour prévenir la propagation de nCoV.



Le Vietnam a détecté huit cas de nCoV : deux père et fils chinois, quatre citoyens vietnamiens revenus de Wuhan, un réceptionniste ayant des contacts étroits avec des Chinois infectés. Le 1er janvier, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a signé une décision sur la déclaration de l’épidémie de coronavirus au Vietnam. – VNA