Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung, président du Comité national de pilotage de prévention et de lutte contre des catastrophes naturelles, a envoyé le 3 juillet un télégramme officiel à des villes et provinces du Nord et du Centre ainsi qu’à des ministères pour les exhorter à se préparer au typhon Mun qui s’approche bientôt à la terre ferme.

La province de Quang Ninh interdit à tous les navires de se rendre en mer. Photo: VNA



Les mesures préventives consistent notamment à informer les navires en mer du typhon et à les guider vers des abris sûrs, à évacuer les habitants des zones exposées aux inondations et aux glissements de terrain, à consolider les digues et les réservoirs et à préparer le personnel et les matériaux nécessaires pour une intervention rapide en cas d'urgence. Le typhon se déplace vers la région côtière du Nord et devrait y atterrir au début du 4 juillet, entraînant des pluies torrentielles et des vents violents.Le télégramme officiel prévoit les inondations et les glissements de terrain dans les régions montagneuses.Le Comité national de pilotage de prévention et de lutte contre des catastrophes naturelles a demandé aux ministères, aux secteurs et aux autorités locales de suivre de près le mouvement du typhon et de prendre les mesures pour réduire les dégâts causés par le typhon.Les mesures préventives consistent notamment à informer les navires en mer du typhon et à les guider vers des abris sûrs, à évacuer les habitants des zones exposées aux inondations et aux glissements de terrain, à consolider les digues et les réservoirs et à préparer le personnel et les matériaux nécessaires pour une intervention rapide en cas d'urgence.

Dans la ville de Hai Phong, plus de 2.530 navires avaient été informés du typhon à 10 heures le 3 juillet. La province de Ninh Binh a évacué les habitants des zones en danger avant 18 heures le même jour. La province de Quang Ninh a interdit à tous les navires de se rendre en mer tandis que la province de Thai Binh a ordonné l'évacuation de tous les travailleurs des fermes aquacoles en mer et des résidents le long des rivières et des zones côtières.

Vietnam Airlines compte annuler les vols VN1192 et VN1193 entre Hai Phong et Hô Chi Minh-Ville. Les vols BL594 et BL595 de Jetstar Pacific, qui relient Hai Phong et Ho Chi Minh-Ville, desserviront l’aéroport de Noi Bai à Hanoï, au lieu de l’aéroport de Cat Bi. Les horaires d’autres vols de ces deux compagnies seront également changés.

Le 3 juillet, à 19h, le typhon Mun est à environ 180 km du Sud-Est de la côte des provinces de Hai Phong à Nam Dinh, avec des vents atteints 60-75 km par heure. Le typhon se déplace vers l’Ouest et Nord-Ouest à une vitesse de 10 à 15 km à l'heure. -VNA