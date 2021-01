Hanoi (VNA) - Les lauréats vietnamiens des Olympiades internationales en 2020 ont été honorés lors d’une cérémonie organisée vendredi 8 janvier à Hanoi par le ministère de l’Éducation et de la Formation.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (8e à partir de la droite) pose avec les lauréats vietnamiens des Olympiades internationales en 2020 : Photo : VNA

Selon le conseil organisateur, au cours des dernières années, le secteur de l’éducation a activement mis en œuvre des rénovations fondamentales et complètes de l’éducation et de la formation, y compris la mise en œuvre efficace de sa sélection d’excellents étudiants au niveau national pour participer aux Olympiades régionales et internationales.Au cours de la période 2016-2020, le ministère de l’Éducation et de la Formation a envoyé de nombreuses délégations d’étudiants vietnamiens aux compétitions, remportant 170 prix, dont 54 médailles d’or, 68 d’argent, 40 de bronze et huit certificats de mérite.En 2020, dans le contexte de l’évolution complexe de la pandémie de Covid-19 dans le monde, les équipes vietnamiennes ont participé à des Olympiades internationales en ligne de mathématiques, de chimie, de biologie, d’informatique et aux Olympiades d’informatique Asie-Pacifique.Les 24 étudiants des cinq équipes nationales aux compétitions ont remporté neuf médailles d’or, huit d’argent, cinq bronzes et deux certificats de mérite.S’adressant à l’événement, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc les a encouragés à étudier dur pour s’améliorer et poursuivre la carrière qu’ils aiment.En décorant les lauréats de l’Ordre du Travail du président de la République et du certificat de mérite du Premier ministre, le chef du gouvernement a déclaré que leurs résultats aux concours internationaux avaient rehaussé l’image du Vietnam dans le monde.Le Parti et l’Etat mettent toujours en place des politiques appropriées pour inciter les jeunes talents à mettre pleinement en œuvre leur expertise et leur créativité, a affirmé le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc. – VNA