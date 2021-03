Cérémonie de remise des 2 750 " kits de dignité " offerts par le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) au Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales a reçu lundi à Hanoï 2 750 "kits de dignité" offerts par le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) au Vietnam aux femmes exposées au risque de violence sexiste en raison de l’épidémie de COVID-19.

S’exprimant lors de l’événement, la vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Nguyen Thi Ha a apprécié des efforts des organes de l’ONU au Vietnam, dont le FNUAP, en vue de supprimer la violence contre les femmes et les filles vietnamiennes en cette conjoncture de crise sanitaire.

Les kits de dignité offerts par le FNUAP aide les femmes placées en quarantaine ou celles exposées au risque de violence sexiste à assurer leur hygiène personnelle et à préserver leur santé, a-t-elle dit.

"Nous remettrons ces kits aux provinces de Hai Duong, Quang Ninh, à la ville de Hanoï, et aux localités encore affectées par l'épidémie de COVID-19", a déclaré la vice-ministre Nguyen Thi Ha.

Mme Naomi Kitahara, représentante en chef du FNUAP au Vietnam, a affirmé que l’octroi de 2 750 "kits de dignité" poursuivait les dons effectués par le FNUAP et le Comité central de l'Association des agriculteurs du Vietnam afin de réduire l’impact négatif de l’épidémie sur les femmes exposées au risque de violence sexiste dans les localités touchées par les typhons et inondations.

Cette activité s’inscrit dans le cadre du projet d’assistance visant à supprimer les violences contre les femmes et les filles vietnamiennes dans le contexte d’épidémie de COVID-19, financé par le gouvernement australien.

"Nous tenons en haute estime la coopération du gouvernement australien et l’engagement du ministère vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales dans les efforts pour protéger les femmes et filles vietnamiennes", a souligné Mme Naomi Kitahara.

Ces "kits de dignité" contiennent des serviettes hygiéniques, du savon, des sous-vêtements, de la poudre détergente, une lampe de poche, du dentifrice, une brosse à dents et un peigne, le tout logé dans un sac à dos ou un seau facile à transporter. -VNA