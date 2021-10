Hanoï, 22 octobre (VNA) - Un programme d'échange de jeunes Vietnam - Laos - Cambodge a eu lieu virtuellement le 22 octobre, partageant des connaissances sur l'amitié des pays et l'expérience de leurs jeunes dans la prévention et le contrôle du COVID-19 et l'adaptation à la transformation numérique.

Dé délégués participant au programme d'échange de jeunes Vietnam - Laos - Cambodge. Photo : VNA



S’adressant à la cérémonie d'ouverture, Nguyen Ngoc Luong, secrétaire du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste de Ho Chi Minh et président de la Fédération de la jeunesse vietnamienne (VYF), a déclaré qu'étant donné l'évolution compliquée de la pandémie, les unités de jeunesse des trois pays ont proposé de nouvelles initiatives de communication, d'échange d'informations et de soutien mutuel.



Leurs entretiens téléphoniques de haut niveau, leurs activités de soutien pour assurer le bien-être social et lutter contre l'épidémie et l'échange de jeunes témoignent de leur amitié forte et étroite, a-t-il souligné.



Il espérait que l'échange contribuerait à améliorer la capacité d'adaptation et le développement intégral des jeunes vietnamiens, lao et cambodgiens.



Considérant l'événement comme une opportunité pour une meilleure solidarité et compréhension mutuelle, le président de l'Union des fédérations de la jeunesse du Cambodge (UYFC) Hun Many a exprimé son souhait que davantage d'activités similaires aient lieu afin de contribuer au développement des relations politiques, économiques et diplomatiques des nations.

Le vice-secrétaire de l'Union des jeunes révolutionnaires du peuple lao (LPRYU), Thoong Chan Phu Mu Phan, espère que les jeunes des trois nations cultiveront leur solidarité et stimuleront les échanges, le partage d'expériences, la coopération et le soutien mutuel dans les domaines socio-économique, de l'investissement et du tourisme développement.- VNA