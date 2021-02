Hanoï (VNA) - Dans la matinée du 27 février, 30 villes et districts de la capitale ont simultanément organisé des cérémonies marquant le départ des jeunes effectuant le service militaire en 2021.



Les cérémonies se sont déroulées brièvement mais toujours solennellement, garantissant les règles sanitaires contre le COVID-19.



Vuong Dinh Hue, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité municipal du Parti, chef de la délégation parlementaire de Hanoï, était présent à la cérémonie tenue dans le district de Dong Anh. Il a encouragé les jeunes de Dong Anh qui vont effectuer le service militaire à accomplir avec brio les tâches assignées.

Lors d'une cérémonie à Hanoï. Photo : VNA

En 2021, Hanoï a été chargée de recruter et d'appeler près de 4.500 jeunes hommes pour s'enrôler, effectuer les services militaire et policier. Près de 69% des citoyens convoqués pour une évaluation de santé répondent aux conditions requises en termes de santé. 43% d’entre eux sont titulaires de diplômes d’universités et instituts universitaires.Le même jour, des événements similaires ont été organisés dans les localités de la ville de Da Nang (Centre) et de la province de Kon Tum (Hauts Plateaux du Centre).