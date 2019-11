Tokyo, 17 novembre (VNA) - Le premier forum d'intellectuels vietnamiens au Japon s'est tenu à Tokyo. Il a été consacré à la politique "Make in Vietnam" évoquée par le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors d'un forum national sur le développement des entreprises de la technologie en juin dernier.

Panorama du premier forum d'intellectuels vietnamiens au Japon. Photo : VNA

L’événement, qui visait à recueillir des recommandations pour une mise en œuvre efficace de la politique, a attiré près de 1 000 intellectuels vietnamiens qui étudient et travaillent au Japon.



S'adressant au forum, le vice-ministre de l'Information et de la Communication, Phan Tam, a souligné que le gouvernement s'était engagé à créer un environnement transparent et sain permettant aux intellectuels et aux hommes d'affaires vietnamiens du monde entier de s'unir pour construire un Vietnam prospère.

L'ambassadeur du Vietnam au Japon, Vu Hong Nam, a déclaré que ce forum était la réponse de la communauté intellectuelle vietnamienne au Japon à l'appel du gouvernement vietnamien visant à contribuer au développement national au cours de la période de la 4e révolution industrielle.

Lors du forum, les participants ont discuté de questions spécifiques liées aux politiques «Make in Vietnam», notamment l'intelligence artificielle, la 4e révolution industrielle et les technologies de l'information au Vietnam, l'application de technologies et de nouveaux matériaux dans les soins de santé, et le rôle des femmes dans l'innovation.

Ils ont également évoqué la volonté de la communauté vietnamienne du Japon de contribuer au développement socio-économique du Vietnam.

Le forum était organisé conjointement par le Réseau universitaire vietnamien au Japon (VANJ), la Communauté des experts vietnamiens au Japon (VPJ) et l'Association vietnamienne des jeunes et des étudiants au Japon (VYSA).- VNA