Moscou (VNA) – L’Académie internationale des études de système (IASS, en Russie), l’Université de technologie chimique Dmitri Mendeleïev de Moscou et le vietnamien Advanced International Joint Stock Company (AIC) ont scellé dimanche 15 septembre à Moscou leur coopération sur la recherche, le développement et le transfert de plusieurs technologies de l’information, de l’environnement et de la santé.

Le professeur et l’académicien Igor Dorokhov, président de IASS et la Docteure Nguyên Thi Thanh Nhàn, directrice générale de AIC, lors de la cérémonie de signature de l’accord de coopération. Photo : VNA

Les technologies transférées à AIC concernent les domaines aussi divers que la sécurité du réseau, la télédétection pour l’analyse et la prévision du changement climatique, les prévisions météorologiques, la géologie et les produits minéraux, la transformation des eaux usées et polluées en eau potable, le traitement de la pollution des sols, a fait savoir le président de IASS, le professeur et l’académicien Igor Dorokhov, lors de la cérémonie de signature de l’accord de coopération.La directrice générale de AIC, la Docteure Nguyên Thi Thanh Nhàn, a remercié les scientifiques russes d’avoir aidé ces derniers temps le Vietnam à mettre en œuvre plusieurs programmes de coopération scientifique et technologique et d’avoir transféré au pays des technologies qui ont été développées et appliquées en Russie. – VNA