Le président Vo Van Thuong lors de la cérémonie de prestation de serment le 2 mars. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Des dirigeants de la Malaisie, de l'Allemagne, des États-Unis, du Canada, de l'Arménie, de la Pologne, du Danemark, du Kazakhstan, de la Finlande, des Seychelles, du Tadjikistan, du Turkménistan, de l'Ouzbékistan et le Secrétaire général des Nations unies, ont adressé leurs félicitations à Vo Van Thuong à l’occasion de son élection au poste de président vietnamien.



Dans sa lettre de félicitations, le roi de Malaisie, Al-Sultan Abdullah, a émis le souhait de collaborer étroitement avec le président Vo Van Thuong pour consolider et renforcer le partenariat stratégique Vietnam-Malaisie.



Dans son message de félicitations, le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, a promis d’œuvrer avec le Vietnam pour élargir la coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement et les questions internationales d'intérêt commun telles que le changement climatique.



Dans sa lettre de félicitations, le président américain, Joe Biden, a réaffirmé l'engagement américain à soutenir un Vietnam indépendant et prospère, émis son souhait d’œuvrer avec le président vietnamien pour promouvoir la coopération et l'amitié américano-vietnamienne sur la base des intérêts communs.



Dans sa lettre de félicitations, la gouverneure générale du Canada, Mary Simon, a émis le souhait que les relations entre les deux pays continuent à s’épanouir dans l’intérêt des deux peuples, notamment dans le contexte de la célébration du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Canada en 2023.



Le président d'Arménie Vahagn Khachaturyan, le président de Pologne Andrzej Duda, la reine de Danemark Margrethe II, le président du Kazakhstan Kassym-Jomart Tokaïev, le président de Finlande Sauli Niinistö, le président des Seychelles Wavel Ramkalawan, le président du Tadjikistan Emomali Rahmon, le président du Turkménistan Serdar Berdimuhamedow, le président d'Ouzbékistan Shavkat Mirziyoyev et le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, ont adressé leurs félicitations au président de la République socialiste du Vietnam, Vo Van Thuong.-VNA