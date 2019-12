Le président du Conseil d'experts de la Fondation eurasienne pour la recherche Grigory Trofimchuk (Photo: VNA)



Moscou (VNA) - Des experts russes ont exprimé leur optimisme quant aux perspectives des relations bilatérales Vietnam-Russie, à l'occasion de la visite en cours en Russie de la présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan.



Dans l'article «La Russie et le Vietnam célèbrent ensemble des événements mémorables» publié par le journal «Indépendance» le 8 décembre, l'expert en vietnamologie Evgheni Kobelev de l'Institut d'études extrême-orientales de l'Académie russe des sciences a souligné que le Vietnam était le premier pays d'Asie du Sud-Est à établir un partenariat stratégique avec la Russie et le décret du 7 mai 2012 du président russe Vladimir Poutine considère le Vietnam comme l'un des trois partenaires les plus importants de la Russie en Asie, avec la Chine et l'Inde.



Le Vietnam et la Russie ont également fixé l'objectif d'augmenter le nombre de touristes russes au Vietnam à un million l'année prochaine, a-t-il déclaré.



Le 6 décembre, le président du Conseil d'experts de la Fondation eurasienne pour la recherche Grigory Trofimchuk a également affirmé que les relations interparlementaires Vietnam-Russie entraient dans une nouvelle période de développement, ce qui avait un impact positif sur la paix et la stabilité mondiales, dont l'Asie.



Il a déclaré que la visite de la présidente de l’AN vietnamienne attire non seulement l'attention de la Russie, mais suscite également l'espoir d'une évolution positive des relations bilatérales, aidant les législateurs russes et vietnamiens à atteindre leurs objectifs fixés.

Le journal «Printemps de Russie» a publié le 7 décembre un article de l'ambassadeur du Vietnam en Russie Ngo Duc Manh qui a exprimé sa conviction que la visite sera un succès, créant une nouvelle force motrice pour les relations bilatérales, en particulier via le canal du Parlement, pour approfondir davantage Partenariat stratégique intégral Vietnam - Russie.

Avant la visite, le président de la Fondation internationale Way for Peace Vladimir Nikolaiev et la cheffe de l'Institut de recherche pour les affaires judiciaires Irina Umnova ont également rédigé des articles mettant en évidence les divers développements des relations russo-vietnamiennes depuis l'établissement des relations diplomatiques bilatérales.



Ils estiment que les relations bilatérales seront encore élargies via des forums pour obtenir des résultats plus substantiels. -VNA