Hanoi (VNA) – Le vice-président du Comité des affaires étrangères de la ville de Saint-Pétersbourg, en Russie, Vyacheslav Kalganov, a affirmé le rôle dirigeant du Parti communiste du Vietnam (PCV), affirmant que son rôle est actuellement plus grand que jamais.

Du 6 janvier au 7 février 1930, la conférence de fusion des organisations communistes en le Parti communiste du Vietnam s’est tenue dans la péninsule de Kowloon, à Hong Kong (Chine), sous la présidence de Nguyên Ai Quôc, au nom de l’Internationale communiste. Photo : VNA



Interviewé par l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à l’occasion du 93e anniversaire de la fondation du PCV (3 février 1930-2023), le responsable a mis en relief les réalisations accomplies par le Vietnam sous la direction du PCV au cours des 93 dernières années.

L’objectif principal du PCV est l’intérêt du peuple, la souveraineté du peuple, a-t-il noté.

Evoquant le rôle d’un parti au pouvoir, Kalganov a rappelé les leçons de l’ex-Union soviétique, soulignant l’importance capitale de "se rendre indissociable des masses, du peuple", l’impératif d’éviter la bureaucratie et l’écartement des masses, et la signification cruciale que revêt l’assainissement du parti.

Pour sa part, l’ancien expert militaire soviétique au Vietnam, président de l’Association des vétérans du Vietnam à Saint-Pétersbourg, Aleksey Skreblyukov, a affirmé que le PCV a été, est et sera toujours la force qui dirige et oriente le pays et le peuple vietnamien.

Selon le colonel Skreblyukov, le PCV a exercé son leadership, de concert avec le peuple, pour surmonter des myriades de difficultés et de défis au cours des 93 dernières années.

Depuis sa création, le PCV a conduit le peuple vietnamien à réaliser les aspirations brûlantes du peuple colonisé, en accédant à l’indépendance en 1945, puis en menant avec succès les deux guerres de résistance populaire pour reconquérir et préserver l’indépendance nationale et réunifier le pays en 1975.

Depuis lors, le peuple vietnamien, sous la direction du PCV, a fermement protégé l’indépendance nationale, défendu avec succès la Patrie, réalisé le redressement d’après-guerre et obtenu de grandes réalisations dans l’œuvre de rénovation et de développement national. – VNA