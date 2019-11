Hanoi (VNA) – L’équipe de Just ∫du It! de l'Université d'ingénierie et de technologie de l'Université nationale du Vietnam, à Hanoi, a remporté le premier prix du concours "Les étudiants et la sécurité de l'information", qui s’est tenu vendredi 29 novembre à Hanoi.

Le vice-ministre de l'Information et de la Communication a remis le premier prix du concours à l'équipe de Just ∫du It!. Photo: VNA



La finale de ce concours a regroupé 12 meilleures équipes du Vietnam et 5 équipes de Singapour, de la Malaisie, de la Thaïlande, du Myanmar et du Laos. Les 2e et 3e prix sont également revenus à des équipes des universités vietnamiennes.

L’événement, qui rentre dans le cadre de la Journée de la sécurité de l'information au Vietnam 2019, est organisé par l’Association de sécurité d’information du Vietnam (VNISA), en collaboration avec le Département de la technologie d’information, relevant du ministère de l'Éducation et de la Formation ainsi que du Département de la sécurité de l'information du ministère de l'Information et des Communications.

Il s’agit de la douzième année que cette compétition dédiée aux étudiants est organisée au Vietnam, et de la première année d'extension dans la région de l'ASEAN.

Selon le comité d’organisation, le concours vise à découvrir, encourager les talents et sensibiliser les étudiants des académies et universités à la sécurité, encourageant ainsi la promotion de la recherche, de l’enseignement - apprentissage et de la sensibilisation de la sécurité à l'école. C’est une occasion pour les étudiants en la matière des pays régionaux d'échanger et d'apprendre les uns des autres.

Le concours contribue également à la mise en œuvre du projet "Formation et développement des ressources humaines pour la Sécurité d’information à l'horizon 2020", approuvé par le Premier ministre le 14 janvier 2014 et du projet "Propager, sensibiliser et responsabiliser à la sécurité d’information jusqu'en 2020", également approuvé par le Premier ministre le 19 juin 2015.

Il s’agit d’une activité importante dans le cadre de l’événement annuel "Journée de la Sécurité d’information du Vietnam", prévu le 21 décembre organisé par la VNISA. -VNA