L'équipe HCMUSBuredTomatoes de l'Université des sciences naturelles. Photo: HCMUS



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – L'équipe HCMUSBuredTomatoes de l'Université des sciences naturelles (HCMUS) relevant de l'Université nationale de Ho Chi Minh-Ville a remporté le 23 octobre la première place du concours de programmation IEEExtreme 2022 en ligne.

L'équipe composée de Le Bao Hiep, Nguyen Vu Dang Huy et Ho Ngoc Vinh Phat s'est également qualifiée en finale du Concours international de programmation collégiale (ICPC) prévue en 2023 en Égypte.

IEEEXtreme est un défi mondial dans lequel des équipes de membres étudiants de l'IEEE - conseillées et surveillées par un membre de l'Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens (IEEE) et souvent soutenues par une branche étudiante de l'IEEE - s'affrontent sur une période de 24 heures pour résoudre un ensemble de problèmes de programmation.

Organisé par l'Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens (IEEE), l'IEEEXtreme est une compétition de 24h d'affilée. La compétition débute à minuit GMT donc à 7h du matin du 22 octobre au Vietnam.

Cette année, l'événement compte 6.373 équipes inscrites dont 4.271 se sont affrontées officiellement dans le monde entier.

En outre, l'équipe HCMUSHenoWorld de l'Université des sciences naturelles s'est également classée 7e au monde et 5e dans la région Asie-Pacifique.

Pendant quatre années consécutives, depuis 2019, des étudiants de l'Université des sciences naturelles occupent toujours les premières places du classement du concours IEEExtreme. -VNA