Hanoi (VNA) - Plusieurs érudits indiens ont témoigné de leurs bons sentiments envers le Président Hô Chi Minh, lors d'interviews accordées aux correspondants de l‘Agence vietnamienne d’Information (VNA) en Inde (19 mai).

Le Président Hô Chi Minh.

Le professeur Jayachandra Reddy, directeur du Centre d'études sur l'Asie du Sud-Est et le Pacifique à l'Université Sri Venkateswara et co-éditeur du livre "Hô Chi Minh avec l'Inde", a affirmé que le monde entier reconnaît que Hô Chi Minh est un légendaire leader vietnamien.

"J'admire le Président Hô Chi Minh", a-t-il expliqué, en raison de son leadership et de son esprit de combat inflexible pour la libération nationale.

Partageant la même opinion, la secrétaire générale du Comité de solidarité Inde-Vietnam de l'État du Bengale occidental, Prava Samantaray, a déclaré qu'elle était impressionnée par le caractère et le mode de vie du Président Hô Chi Minh et avait participé à de nombreux séminaires, programmes et conférences sur ce dirigeant vietnamien.

A cette occasion, l'ambassade du Vietnam et l'Association Khmer-Vietnam au Cambodge ont également rendu hommage au Président Hô Chi Minh et ont passé en revue la tradition révolutionnaire du peuple vietnamien sous la direction du Parti communiste.

Le Président Hô Chi Minh est né le 19 mai 1890 dans la commune de Kim Lien, district de Nam Dan, province centrale de Nghe An. Il a consacré toute sa vie à la libération nationale, tout en luttant sans relâche pour la paix et le progrès dans le monde.

Il a dirigé la lutte pour l'indépendance nationale et a établi la République démocratique du Vietnam, maintenant la République socialiste du Vietnam, en 1945. Il est décédé en 1969.-VNA